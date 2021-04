Dagi Bee: YouTube-Star steckt in großem Motivationsloch

20.04.2021 14:09 Uhr

YouTube-Star Dagi Bee offenbarte via Instagram nun ein privates Problem: Sie steckt aktuell offenbar in einem großem Motivationsloch! In einer Fragerunde erklärte die Influencerin im Anschluss auch, wie sie damit umgeht und wie es ihr geht. Müssen Fans sich um sie sorgen?