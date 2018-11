Mittwoch, 21. November 2018 12:57 Uhr

Til Schweiger ist mit Filmproduzentin Francesca Dutton aktuell überglücklich. Doch es hat nach seinen Aussagen 12 Jahre gedauert, bis er sich in die 32-Jährige verliebt hat. Im „Gala“-Interview sprach er nun darüber, warum es an Dana lag und wie es seiner Ex mit Tochter Emma nach den Bränden in Malibu geht. Details erfahrt ihr hier!