Wer noch immer auf ein Comeback von Daniel Radcliffe in seiner Rolle als Harry Potter hoffte, wird jetzt sicher enttäuscht sein. In einem Interview erklärte er nun, dass er mit der Reihe rund um den Zauberlehrling abgeschlossen hat und auch ein Auftritt in „Phantastische Tierwesen“ keine Option für ihn ist. Mehr Infos haben wir hier.

