Dannys hartes Urteil über Ina

21.08.2021 22:25 Uhr

Danny Liedtke hat genug! Ina Aogo hat immer wieder Kommentare von sich gegeben, die ihm aufstoßen. Hält sie sich etwa für etwas Besseres als die anderen „Promi Big Brother„-Bewohner:innen? Und was ist der Grund für ihre Teilnahme an der Show? Danny hat eine Theorie und redet sich immer mehr in Rage.