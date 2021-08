Darf man einer Statue die Brust reiben?

19.08.2021 18:00 Uhr

In München sorgt derzeit eine Statue für viel Diskussionsstoff. Der Grund: Viele Menschen fassen an deren Brust, da das angeblich Glück bringen soll. Doch ist das in Ordnung oder schlichtweg sexistisch und anstößig?