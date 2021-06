Darum fliegt Space X Tintenfische zur ISS

02.06.2021 14:40 Uhr

Am Donnerstag, den 3. Juni, startet die 22. Frachtschubmission von SpaceX zur internationalen Raumstation ISS. Dieses Mal an Board: winzige Tintenfische.

Nun fliegen schon kleine Meereskreaturen ins All, aber zu welchem Zweck?