Mittwoch, 24. Juli 2019 22:00 Uhr

Ist das nicht verrückt? Das Haus in dem Bella Swan, gespielt von Kristen Stewart, in „Twilight“ gelebt hat, ist nun bei Airbnb verfügbar. Fans können also übernachten wie ihre Heldin. Das Haus steht allerdings nicht dort, wo es in den Büchern und den Filmen steht. Alle wichtigen Details verraten wir euch hier!