Das sind die schönsten Länder zum Wildcampen in Europa

19.08.2021 08:51 Uhr

In den meisten Ländern in Europa ist das Wildcampen nicht erlaubt, umso schöner, dass es Ausnahmen gibt. In diesen Ländern kannst du dein Zelt mitten in der Natur aufschlagen und die Freiheit genießen, natürlich unter Berücksichtigung bestimmter Regeln.