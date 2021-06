Das steckt hinter der Liebes-Auszeit von Charlène und Albert

29.06.2021 12:22 Uhr

Am 1. Juli feiern der Fürst und die Fürstin von Monaco ihren 10. Hochzeitstag. Doch Charlène weilt seit Monaten in ihrem Heimatland Südafrika, während Fürst Albert mit den Kindern in Monaco die Stellung hält.