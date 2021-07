„Das Supertalent“: Diese Stars saßen bereits in der Jury

07.07.2021 16:22 Uhr

Noch in diesem Jahr startet die bereits 15. Staffel von „Das Supertalent“ auf RTL. Dieses Mal sitzen Fußballstar Lukas Podolski, Moderatorin und Musicaldarstellerin Chantal Janzen und der Designer Michael Michalsky in der Jury der Castingshow. Doch auch in der Vergangenheit waren zahlreiche Stars am Buzzer der RTL-Show. Dazu gehören auch GNTM-Gewinnerin Lena Gercke und Sängerin Sarah Engels.