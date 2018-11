Mittwoch, 7. November 2018 08:25 Uhr

Mit „prezit“, einem Abfalleimer mit Komprimierfunktion, überzeugte Gründer Alex Baechler am Dienstagabend, 6. November 2018, in „Die Höhle der Löwen“. Im Interview mit uns sprach der Gründer jetzt über seine „DHDL“-Erlebnisse. Außerdem verraten wir in unserem Video, warum nach der Show doch kein Deal zustande kam.