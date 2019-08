Für Demi Lovato ist ihr 27. Geburtstag ein ganz besonderer Tag! Vor einem Jahr wäre sie beinahe an einer Überdosis kurz vor ihrem Ehrentag gestorben, jetzt konnte die Sängerin ausgelassen mit ihrem Manager Scooter Braun und Kollegin Ariana Grande in ihren Geburtstag reinfeiern. Was Ari jedoch sprachlos werden ließ, erfahrt ihr hier!

