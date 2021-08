Dennis Aogo: „Nicht eingreifen zu können, ist ziemlich schwer“

18.08.2021 20:35 Uhr

Im Studio zu Gast ist Dennis Aogo, Inas Mann. Er verrät Marlene und Jochen, was das Schwierigste an der Situation ist und welche Fehler seine Frau bei Promi Big Brother macht. Außerdem gibt es private Einblicke in Inas professionelle Vorbereitung auf die Weltall-Mission.