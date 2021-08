„Depressionen, Selbstmordgedanken, Selbsthass. Ich kenne das“: Sarah Connor gibt intimen Einblick und bedankt sich für den Zuspruch ihrer Fans

27.08.2021 14:19 Uhr

Sarah Connor gibt ihren Fans einen tiefen Einblick in ihr Seelenleben. In einem emotionalen Beitrag auf Instagram verrät die Sängerin: Sie litt an Depressionen.