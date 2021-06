Der neue Trend: Fang den Hut!

03.06.2021 09:40 Uhr

In Südbayern haben vier Freunde ein neues Spiel für Strand und Park erfunden. Frisbee ist out, Capsbee ist in! Doch was hat es damit auf sich? Es wird keine Plastikscheibe, sondern ein Hut zum Wurfobjekt. Die Technik ist dabei sehr wichtig.