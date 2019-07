Dienstag, 30. Juli 2019 22:00 Uhr

Am 2. August läuft „Descendants 3“ in den USA auf dem Disney Channel. Hierzulande gibt es noch kein Ausstrahlungsdatum, aber ein Bonus-Clip verrät schon jetzt einen Spoiler über den Film rund um Mal, Evie und Co.! Ihr wollt mehr darüber erfahren und hören, was Dove Cameron über den dritten Teil sagt? Dann passt jetzt gut auf!