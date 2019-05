Sonntag, 5. Mai 2019 22:00 Uhr

Mit der beliebten Serie „Desperate Housewives“ wurden Teri Hatcher, Nichollette Sheridan und Co. in ihren Rollen als Vorstadtfrauen erfolgreich und hatten seither eine große Anhängerschaft. Doch was haben die „Desperate Housewives“-Stars nach dem Aus der Serie im Jahr 2012 gemacht? Wir geben euch hier einen Überblick!