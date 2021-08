Deutscher Starttermin für „The D’Amelio Show“ steht fest

27.08.2021 12:12 Uhr

In den USA geht es schon am 03. September los mit „The D’Amelio Show“ mit TikTok-Star Charli D’Amelio und ihrer Familie. Was Deutschland angeht, war länger nicht klar, wann und wo es losgehen wird. Das hat sich nun aber offenbar geändert: Der deutsche Starttermin steht fest. Mehr Details in unserem Video.