Montag, 22. Juli 2019 22:00 Uhr

Wenn am 25. Juli der Streifen „Die drei !!!“ in die Kinos kommt, zeigen uns die Jungschauspielerinnen Lilli Lacher, Alexandra Petzschmann und Paula Renzler, was echte Freundschaft unter Mädchen bedeutet. Doch auch im wahren Leben sind die Girls unzertrennlich und noch immer befreundet. Am roten Teppich der Filmpremiere erzählten sie uns, wie sie Kontakt halten. Hier gibt’s mehr Details!