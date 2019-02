Mittwoch, 13. Februar 2019 23:00 Uhr

Lange mussten Fans auf Neuigkeiten rund um Anna, Elsa, Olaf, Kristoff und Sven warten. Jetzt ist es endlich so weit: Am 13. Februar 2019 veröffentlichte Disney einen ersten Trailer zu „Die Eiskönigin 2“ und gewährte spannende Einblicke. Was der Clip über die Story des Disney-Streifens verraten könnte, erfahrt ihr hier.