Die Schwestern Anna und Elsa begeben sich in „Die Eiskönigin 2“ erneut in ein großes Abenteuer und Elsa scheint sich hier in ihrer Magie zu verlieren. Ganz klar, der neue Trailer zum Animationsfilm sieht unglaublich spannend aus! Was genau passiert und welche neuen Einblicke wir bekommen, seht ihr natürlich bei uns.

