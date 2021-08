Die Folgen der Hochwasserkatastrophe in Deutschland

03.08.2021 18:00 Uhr

Auch zweieinhalb Wochen nach der Flutkatastrophe kämpfen die Menschen in den betroffenen Gebieten mit den Folgen des verheerenden Hochwassers. Auch die Wut der Bürgerinnen und Bürger auf die Politik wird immer deutlicher spürbar. Warum sich im Stich gelassen fühlen und was sie Regierung machen will, zeigen wir im Video.