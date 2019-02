Dienstag, 5. Februar 2019 23:00 Uhr

Welch schöne Premiere bei „Let’s Dance“: Zum allerersten Mal wird es dieses Jahr ein gleichgeschlechtliches Tanzpaar in der Show geben. Die lesbische „Die immer lacht“-Sängerin Kerstin Ott geht an den Start. Alle Details und was Juror Joachim Llambi dazu zu sagen hat, erfahrt ihr in unserem Video.