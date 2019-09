Fran Drescher hat große Lust auf ein Reboot ihrer Hit-Serie „Die Nanny“. Die 61-Jährige selbst will in dem Fall aber nicht länger in die Hauptrolle schlüpfen. Stattdessen würde sie gerne Cardi B als „Die Nanny“ sehen. Weitere Details verraten wir euch hier.

Diesen Beitrag Teilen