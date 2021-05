Die Sommerstimmung zieht die Leute auf die Straße

10.05.2021 10:05 Uhr

Am Wochenende war es sonnig und heiß in Deutschland. Das hat viele auf die Straße gezogen, was einige auch kritisieren. Reporter Mario Apfelbaum hat die Passanten nach der Stimmung gefragt und ob sie Angst vor Corona haben.