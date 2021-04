Diese beliebten Serien hatten ein enttäuschendes Finale

02.04.2021 09:00 Uhr

Auch wenn ein schnelles Serienende wie aktuell bei „Killing Eve“ für Fans echt traurig ist, gibt es auch einige Serien wie „How I Met Your Mother“ oder „Game of Thrones“, die mit ihrem Finale ihre Anhänger enttäuschten. Mehr Beispiele gibt’s in diesem Video.