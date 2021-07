DIESE Musiker haben im Jahr 2020 am besten verdient

20.07.2021 13:15 Uhr

Durch die Coronavirus-Pandemie haben viele Künstler nicht das verdient, was sie sonst gewohnt gewesen sind. Das ist auch an den Bestverdienern unter den Stars zu sehen, die 2020 zwar Millionen scheffelten, aber nicht so viel wie üblich. Ob Billie Eilish, Taylor Swift oder doch ein anderer Musiker die Nase vorn hat? Das zeigen wir im Video.