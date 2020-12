22.12.2020 16:08 Uhr

Diese Stars haben sich schon gegen Corona impfen lassen

Verschiedene Impfstoffe gegen das Coronavirus sind verfügbar und werden in einigen Ländern bereits verabreicht. In den USA und in Großbritannien waren auch schon einige Stars dabei, die sich impfen ließen. Unter ihnen ist auch der künftige US-Präsident Joe Biden.