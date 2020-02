Schauspieler Robert Pattinson hat einen Blick zurückgeworfen und der britischen „GQ“ verraten, welchen Look vom roten Teppich er in seiner Karriere am meisten bereut. Dabei kam heraus, dass er sich für ein Outfit aus dem Jahr 2005 schämt, welches er bei einer „Harry Potter“-Premiere trug. Details gibt es hier.

Diesen Beitrag Teilen