Dieter Bohlen enthüllt wahren Grund für RTL-Aus

01.04.2021 11:40 Uhr

Was für ein TV-Rumms: Vor drei Wochen gab RTL bekannt, dass Show-Titan Dieter Bohlen (67) nach fast 20 Jahren Deutschlands berühmteste Castingshow verlässt und die Jury in Zukunft komplett neu besetzt wird. Jetzt spricht der Show-Titan, was passiert ist.