Dieter Bohlen: Feiert er jetzt sein musikalisches Comeback?

12.05.2021 13:03 Uhr

Feiert Dieter Bohlen etwa sein musikalisches Comeback? Dies berichten nun zumindest einige Medien und sprechen sogar von einem neuen Song des Pop-Titan. Doch was hat es damit wirklich auf sich? Der Ex-DSDS-Juror äußerte sich zu den Gerüchten nun via Instagram.