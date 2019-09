Nur noch einen Monat dauert es, bis der zweite Teil von Disneys „Maleficent“ in die Kinos kommt. In einem neuen Zeitraffervideo wird den Fans nun gezeigt, wie die 44-jährige Schauspielerin Angelina Jolie mit Make-up und Hörnern zur dunklen Fee wird. Erfahrt hier mehr Details und was die Sechsfach-Mutter über ihre Rolle zu sagen hat.

