Prinz Harry und Herzogin Meghan gerieten kürzlich in die Kritik, weil sie mehrfach mit einem Privatjet in den Urlaub flogen. Jetzt zeigten Prinz William und seine Ehefrau, Herzogin Kate, dass sie auch mit einem Linienflug reisen können. Mit dabei waren übrigens auch ihre drei Kinder. Erfahrt hier, was ein Augenzeuge über die Royals sagte.

