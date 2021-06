„Diversity United“: Große europäische Wanderausstellung startet in Berlin

14.06.2021 18:23 Uhr

Anselm Kiefer, Gilbert & George, Wolfgang Tillmans oder Rosemarie Trockel – die Stars der europäischen Kunstszene in einer Kunstausstellung zu vereinen, ist kein leichtes Unterfangen – vor allem während der Corona Pandemie. Unter dem Titel „Diversity United“ startet die Wanderausstellung am 9. Juni im Flughafen Tempelhof. Bis zum 19. September 2021 gastiert sie in Berlin.