17.09.2020 18:09 Uhr

Dixie D’Amelio: Musikvideo-Dreh mit Noah Beck

Jetzt dürften Fans endgültig verwirrt sein: Laut „Just Jared Jr.“ erklärten Dixi D’Amelio und Noah Beck bereits, nur Freunde zu sein. Allerdings deuten sie in einem „Behind the Scenes“-Video zu Dixies neuem Musikvideo einen Kuss an. Geht also doch mehr zwischen den beiden?