Do it Yourself: Hausboot

17.07.2021 20:00 Uhr

Ein Haus am See oder doch lieber ein Boot? Viel besser ist die Verbindung aus beidem: ein Hausboot! Aber das sollte nicht am Steg festliegen, sondern übers Wasser schippern können. Ein Paar aus Berlin wollte sich den schwimmenden Traum verwirklichen und ein Design-Hausboot mit allem Schnick-Schnack bauen, den eine anspruchsvolle Stadtwohnung auch bietet.