Endlich ist es soweit! Nachdem Dove Cameron ihre Fans lange hat warten lassen, war ihre Geduld nun auch am Ende. So veröffentlichte die Sängerin am heutigen Freitag, den 27. September, gleich zwei eigene Songs, die ziemlich unterschiedlich sind. Bei Jimmy Fallon sprach sie bereits darüber. Hier gibt’s die News!

