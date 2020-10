08.10.2020 16:13 Uhr

Dove Cameron spricht über Sexualität ihrer Disney-Charaktere

Der „Descendants“-Star Dove Cameron hat nun auf Twitter seinen Fans verraten, dass einige der von ihr dargestellten Disney-Charaktere queer waren. Zum Beispiel offenbarte sie so, welche Sexualität „Mal“ in Descendants hat. Doch über einige andere ihrer Rollen sprach Dove so.