18.01.2021 14:09 Uhr

Dschungelshow 2021: Freund von Danni Büchner erntet Spott

Als es im Rahmen der Dschungelshow, die 2021 das Dschungelcamp ersetzt, zu einem Wiedersehen mit Danni Büchner kam, freute sich anscheinend nicht jeder darüber, die „Goodbye Deutschland“-Bekanntheit wiederzusehen. So ernteten Danni und ihr neuer Freund Ennesto Monté viel Spott inklusive einem saftigen Spruch von „Dschungelcamp“-Moderator Daniel Hartwich. +++ Die Dschungelshow gibt es im Livestream und in voller Länge im Anschluss an die Sendung auf www.tvnow.de zu sehen.