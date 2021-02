DSDS im Highlights-Video: Das war der erste Auslandsrecall auf Mykonos

28.02.2021 11:37 Uhr

Am Samstag startete der Auslands-Recall von „Deutschland sucht den Superstar“ auf Mykonos. Zuerst mussten die vier Wackelkandidaten vor Dieter und seiner Freundin Carina antreten. Während Anita, Daniele und Enrico Dieter überzeugten und im Wettbewerb verbleiben durften, musste Nagi direkt nach Hause fliegen.

Die weiteren Kandidaten sangen in der „180 Sunset Bar“ in Gruppen vor der Jury vor – mit romantischem Blick auf Windmühlen und die Bucht von Mykonos.

Bohlen begeistert

Besonders auffällig war der Auftritt der Gruppe von Shada, Kilian, Steve und Dominik (Foto oben). Sie sangen „Tainted Love“ in der Version von Marilyn Manson und Dieter Bohlen fand: „Das war einer der spektakulärsten Auftritte, die ich in 18 Jahren gesehen habe.“

Nur Shada Ali hatte von Anfang an Probleme mit der Choreogafie und sagte der Jury: „Ich muss ein Vorbild sein und das hat für mich nichts mit Kunst zu tun. Das ist einfach anstößig, ich mag sowas nicht. Es geht darum, Superstar zu werden und kein Pornodarsteller! “ Trotz geteilten Meinungen in der Jury schafften alle vier den Sprung in die nächste Runde.

Drei mussten gehen

Bei der Verkündung wurden Kevin, Marvin und Jan von Dieter besonders gelobt: „Das war absolute Spitzenklasse!“ Lucas, Zoe und Katharina hingegen bekamen eine Verwarnung. Maite Kelly: „Das ist eure letzte Chance. Ihr müsst richtig Gas geben! “ Die Leistungen von Matthias, Vivien und Giusy haben der Jury nicht gereicht hatte – sie mussten nach Hause fliegen.

Nach Maite Kellys Kommentar zu Katharina, dass es keine Runde ohne Streit und Drama mit den anderen Kandidaten gäbe, brach diese in Tränen aus und wollte freiwillig aussteigen. Wird Katharina nächsten Samstag, den 6. März antreten?

Die Einschaltquoten

Mit sehr guten 16, 1 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 59-Jährigen (2,43 Mio.) war „Deutschland sucht den Superstar“ wieder die Nummer 1 in der Primetime. Auch in der Zielgruppe 14 -49 konnte DSDS überzeugen und sicherte sich ebenfalls sehr gute 16,1 Prozent Marktanteil (1,29 Mio.). Insgesamt sahen 3,16 Millionen Zuschauer (MA: 10,5%) zu. Das waren aber 110.000 weniger als in der Vorwoche.

4,91 Millionen sahen parallel „Die Schlagerchampions“ in der ARD, den Auftakt der neuen Staffel von „The Voice Kids“ auf dem neuen Samstagabend-Sendeplatz verfolgten großartige 2,23 Millionen in SAT.1.