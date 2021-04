Dumme DIYs: Der Chips-Staubsauger!

Du kennst das Problem: Du arbeitest und willst nebenbei ein paar Chips essen. Aber dann passiert es: Deine ganze Tastatur und deine Hände sind voller Krümel. Aber was kann man dagegen machen? Wir haben die Lösung! Ein Staubsauger, der dir die Chips einzeln aus der Packung holt und direkt an deinen Mund befördert. Das glaubst du nicht? Dann schau dir unser DIY an und staune!