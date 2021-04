Egon vs. Johanna vs. Arthur im Battle: „You Broke Me First“

17.04.2021 21:01 Uhr

Dieses Battle ist die volle Power! Egon, Johanna und Arthur konnten alle einen Vierer-Buzzer abstauben. Im Battle wollen sie abermals zeigen, was in ihnen steckt. Mit „You Broke Me First“ von Tate McRae verleihen sie all ihren Emotionen Ausdruck und sorgen für pure Gänsehaut im „The Voice Kids“-Studio.