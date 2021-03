„Ehrenlosester Mann 2021“: Bachelor Niko erntet Hass im Netz

18.03.2021 19:00 Uhr

Autsch, jetzt haben wir Gewissheit: Niko Griesert wird als absoluter Anti-Bachelor in die Geschichte der Rosenkavaliere eingehen. Und das nicht ohne Grund: So ein Chaos wie bei der diesjährigen Staffel vom „Bachelor“ gab es in der rosigen Kuppelshow noch nie.

Wie geht es mit Bachelor Niko weiter?

Erst schmiss Rosenkavalier Niko seine Favoritin Michèle im Halbfinale raus, dann holte er sie unter Tränen zurück – um sich im großen Finale dann doch für Mitstreiterin Mimi zu entscheiden. Geht’s noch? Das dachten sich die meisten Zuschauer. Und machten sich und ihrem Unmut Luft im Netz.

Die Hate-Highlights für den Anti-Bachelor gibt es hier im Video.