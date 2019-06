Dienstag, 18. Juni 2019 22:00 Uhr

Dieter Bohlen feiert ein Jahr „Dieters Tagesschau“! Denn genau so lang ist es schon her, dass der Musikproduzent auf Instagram unterwegs ist. Fans erfreuen sich immer wieder an den Eindrücken aus Dieters Leben. Mehr zum Jubiläum rund um den DSDS-Juror gibt es hier.