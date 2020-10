02.10.2020 14:37 Uhr

Einmalige Fütterung Von Innenkatzen Am Tag Kann Ihre Gesundheit Verbessern

Tierernährungsspezialisten haben entdeckt, dass die Fütterung von Katzen in Innenräumen einmal am Tag dazu beitragen kann, ihren Hunger zu kontrollieren

Die Katzen, die eine Mahlzeit pro Tag gefressen haben, waren zufriedener und bettelten weniger um Futter als Katzen, die ein Vielfaches pro Tag gefressen haben

Die Studie legt nahe, dass die seltenere Fütterung von Innenkatzen ihr Risiko, fettleibig zu werden, verringern könnte

Wir wollten einige reale Daten hinter die aktuellen Fütterungsempfehlungen stellen, um sicherzugehen, dass sie für Katzen richtig sind, Verfasser der Studie

Acht gesunde Katzen unter fünf Jahren wurden drei Wochen lang beiden Arten der Fütterung ausgesetzt

Die Katzen erhielten die gleiche Menge an Futter und wurden entweder einmal am Morgen gefüttert oder erhielten vier kleine Mahlzeiten über den Tag verteilt

Die Katzen, die einmal am Tag gefressen hatten, wiesen höhere Werte der drei wichtigsten appetitregulierenden Hormone auf

Die Studie ergab jedoch, dass die Katzen, die viermal am Tag gefressen hatten, aktiver waren

Die Forscher stellten fest, dass diese Art der Fütterung möglicherweise nicht für jede Katze und den Lebensstil des Besitzers geeignet ist