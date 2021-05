Einzug: Niko Griesert und Michèle de Roos ziehen zusammen

26.05.2021 13:09 Uhr

So chaotisch wie in diesem Jahr war bis jetzt keine anderes „Beachlor“-Finale. Doch am Ende gab es ein Happy End: Niko Griesert und Michèle de Roos sind offiziell ein Paar. Jetzt folgt der nächste Abschnitt in ihrer Liebesgeschichte.