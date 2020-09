28.09.2020 22:16 Uhr

Elan Musk sagt, dass ein $25.000-Tesla-Auto in 3 Jahren verfügbar sein wird

Bei der Veranstaltung zum Battery Day von Tesla machte CEO Elon Musk einige große Ankündigungen bezüglich der zukünftigen Autos des Unternehmens

Das Unternehmen plant, auf die Verwendung von Kobalt in seinen Batterien zu verzichten, was diese deutlich billiger machen würde

Dank der neuen Batterietechnologie versprach Musk, dass in etwa drei Jahren ein 25.000-Dollar-Tesla-Auto verfügbar sein wird

Dies wäre das billigste Auto, das Tesla bisher hergestellt hat. Das Tesla-Modell 3 kostet derzeit rund 36.000 Dollar

Es ist absolut entscheidend, dass wir Autos herstellen, die sich die Menschen tatsächlich leisten können, Elon Musk

Musk sagte auch, dass das neue 25.000-Dollar-Auto völlig autonom fahren könne

Er räumte jedoch ein, dass Teslas vollständig autonome Fahrsoftware unvorhergesehenen Herausforderungen ausgesetzt war

Diese Herausforderungen führten zu einer „grundlegenden Neufassung“ der Software

Tesla nimmt jetzt auch Bestellungen für das neue Modell S Plaid entgegen, das rund 140.000 Dollar kosten wird

Das Auto wird eine Reichweite von 520 Meilen haben und von 0-60 mph in weniger als zwei Sekunden fahren. Es wird eine Höchstgeschwindigkeit von 200 mph haben