Dienstag, 23. Juli 2019 22:00 Uhr

Elena Carrière wurde dank „Germany’s next Topmodel“ 2016 berühmt. Mittlerweile konnte sie sich von der Castingshow lösen und sieht die Sendung realistisch. Ihrer Meinung nach ging es bei GNTM nie ums Modeln, sondern um die Quote. Weiter erzählte sie in der Sendung „7 Töchter“ auf VOX, wie sie unter Bodyshaming litt. Mehr dazu hier!