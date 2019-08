Am 31. Oktober kommt der neue Film mit Elyas M’Barek in der Hauptrolle in die Kinos. Die Komödie „Das perfekte Geheimnis“ handelt von sieben Freunden, die alle Mitteilungen und Anrufe, die auf ihren Smartphones eingehen, teilen. Das Staraufgebot ist gigantisch und der erste Teaser sieht super aus. Hier die Details!

