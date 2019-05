Sonntag, 5. Mai 2019 22:00 Uhr

Lang ists her, als die letzte Folge unserer liebsten Krankenhausserie „Emergency Room“ über den Fernseher flimmerte. Wie haben sich eigentlich die Karrieren der Stars von damals nach ihrem Engagement entwickelt: Aufstieg, Absturz oder von der Bildfläche verschwunden? In unserem Video klären wir auf, was die TV-Halbgötter in Weiß heute machen!